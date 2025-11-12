Uno de los jugadores convocados a la Selección Mexicana y que genera ilusión en todo Chivas es sin duda Armando González. En medio de este contexto Javier Aguirre habló de la Hormiga y señaló que se caerá por su propio peso su presencia con el Tri en la Copa del Mundo del 2026

Tuvieron que pasar más de seis años para que el Guadalajara infla el pecho y diga a toda la Liga MX: “Este es nuestro goleador y campeón de goleo”. El futbolista formado en Verde Valle fue de menos a más debido a que anotó 12 goles en 17 partidos.

En medio de este contexto le llegó la merecida convocatoria a la Selección Nacional de México y se espera que tenga un puñado de minutos frente a Uruguay y Paraguay. Javier Aguirre fue consultado sobre Armando González y la posibilidad de que vaya a ser uno de los 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo 2026.

Armando González está convocado a la Selección Mexicana.

“Soy un convencido de la meritocracia. Este muchacho cayó por su propio peso su llamado. Nadie te puede cuestionar el por qué no está, sería al revés je, je, je. Encima con la circunstancia de que Santiago sigue con problemas en el tobillo, Julián está desgarrado, el cuate está haciendo goles. Además, la Hormiga es muy joven. Tenemos un promedio de 26.4 de edad”, expresó el Vasco en entrevista a TV Azteca en la que da a entender que estará si hace méritos. Y agregó: “Ya te digo, cae por su propio peso”.

La advertencia de Javier Aguirre a Mateo Chávez

Uno de los jugadores que volvió a ser convocado en la Selección Mexicana es Mateo Chávez, exjugador de Chivas que se encuentra en AZ Alkmaar. Sobre el Tiloncito el Vasco señaló que el problema que está teniendo es la falta de minutos, aunque entiende que es joven y se encuentra en Países Bajos solo y sin su familia.