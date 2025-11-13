No hay dudas de que uno de los futbolistas que merecía un llamado a la Selección Mexicana era Armando González, campeón del goleo en el Apertura 2025. La Hormiga se encuentra en el CAR preparando el encuentro del próximo sábado ante Uruguay y levanta la mano para tener acción con goles en los entrenamientos.

A lo largo de los últimos meses se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que el futbolista formado en Verde Valle sea llamado al conjunto nacional. Sin embargo, Gabriel Milito ponía paños fríos a una afición rojiblanca enamorada con la joya rojiblanca al señalar que le falta recorrido para ir a Europa o al seleccionado.

Los 12 goles y la lesión de Santiago Giménez y Julián Quiñones dejaron sin escusas a Javier Aguirre para no llevar a Armando González. De todas maneras, enfrente tiene que sacarle el puesto a Germán Berterame y a Raúl Jiménez.

Chivas debe renovar a Armando González.

Por otro lado, en el CAR la Hormiga ya comienza a llenarle el ojo a Vasco. En videos publicados por la Selección Mexicana el futbolista rojiblanco cumplía con lo su oficio que es anotar goles en la práctica para dejar claro que está para ver acción ante Uruguay.

Javier Aguirre habló de Armando González

En diálogos con TV Azteca, Javier Aguirre habló de Armando González y señaló que su convocatoria llegó sola por el nivel mostrado. “Soy un convencido de la meritocracia. Este muchacho cayó por su propio peso su llamado. Nadie te puede cuestionar el por qué no está, sería al revés je, je, je. Encima con la circunstancia de que Santiago sigue con problemas en el tobillo, Julián está desgarrado, el cuate está haciendo goles. Además, la Hormiga es muy joven. Tenemos un promedio de 26.4 de edad”, contestó.