Este domingo, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará en un partido amistoso a Irapuato FC en el Estadio Sergio León, pero para este encuentro Gabriel Milito no podrá contar con Armado “La Hormiga” González.

De acuerdo con información de Omar Villa, el delantero mexicano no hizo el viaje a la ciudad de Irapuato debido a que se sigue recuperando de la lesión que sufrió hace varios días, por lo que el cuerpo técnico determinó no considerarlo para este duelo.

“El MVP de la Liga MX y Monarca de Goleo no hizo el viaje a Irapuato. “Hormiga” González está en la fase final de la recuperación por la lesión muscular, y el arranque del torneo es con 3 partidos en 7 días. Y el posible llamado vs Panamá y Bolivia. Entonces, con precaución”, escribió en X el comunicador.

La “Hormiga” González no es el único jugador descartado para medirse a Irapuato, pues según el reportero de ESPN, Jesús Bernal, José Castillo tampoco hizo el viaje, así como Diego Campillo, quien al menos estará fuera un mes más.

Armando González no hizo el viaje a Irapuato.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Irapuato y Chivas

El partido amistoso entre Irapuato y Chivas se disputará este domingo 28 de diciembre a las 5:00 pm en el Estadio Sergio León Chávez y contará con transmisión por ESPN y Disney+ Premium.

Y si bien, Gabriel Milito no contará con las figuras antes mencionadas, sí tendrá disponibles a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, sus primeros refuerzos para el Torneo Clausura 2026, además de Ricardo Marín, quien regresó tras culminar su préstamo con el Puebla.