La directiva de Chivas ha comenzado una reestructuración en el interior del plantel del primer equipo de cara al Clausura 2026, en donde una de las prioridades es hallarle acomodo a los jugadores que fueron cepillados, en donde se estarían suscitando algunas complicaciones con Teun Wilke.

Para el próximo torneo, la directiva del Guadalajara ha decidido que varios elementos ya no entran en planes, por lo que estarían buscando poder venderlos para obtener recursos; sin embargo, habría dos jugadores que la directiva desea retener sí o sí para el futuro del club.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva desea retener al Dragón García y Teun Wilke para el futuro, en donde el delantero no habría encontrado acomodo por no tener garantías de poder jugar, lo que ha retrasado su salida.

“Hay dos elementos que Guadalajara sí desea conservar, que sí pretende sacarles algún provecho deportivo: Teun Wilke y el Dragón García. Entendiendo que quiere el Guadalajara tenerlos de vuelta en un tiempo, que ganen rodaje y vuelvan con mayor experiencia.

“Guadalajara privilegió antes de lo económico, la búsqueda de un lugar en el que pudiera jugar porque es un futbolista que le interesa recuperar después. Están buscándole un lugar donde tenga oportunidad de competir para jugar (…) Guadalajara ha tocado puertas en México, pero no han podido concretarse”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Europa es buena opción para Teun Wilke?

Hay que recordar que el centro delantero rojiblanco posee la doble nacionalidad, ya que además de ser mexicano tiene el pasaporte neerlandés, por lo que en Europa puede jugar en cualquier club sin utilizar una plaza de extranjero.