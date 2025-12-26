La postura de Chivas es clara, quiere encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes para el Clausura 2026 y con ello reducir el costo de la nómina; sin embargo, la misión no es tan sencilla, sobre todo por los altos salarios de algunos de los futbolistas.

La directiva sigue en conversaciones para tratar de encontrarle acomodo a Érick Gutiérrez y Alan Mozo; sin embargo, con Alan Pulido el panorama es mucho más complicado debido al alto sueldo que percibe, además del bajo nivel que tiene y que ya cuenta con 34 años de edad.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que el delantero tamaulipeco estaría despreocupado y no está haciendo nada por encontrar un club en donde continuar con su carrera, ya que tiene contrato firmado por un año más con el Guadalajara.

“Alan Pulido no tiene ni el más mínimo interés de mover un dedo. Hoy me decían: ‘él no está moviendo nada’. Su representante, nada. Chivas es el que le está haciendo la luchita para ver si acomoda a Pulido, pero no encuentra.

“Los representantes de él, nada. Como que les dijo: ‘tengo contrato’“, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto gana Alan Pulido con Chivas?

Aunque el delantero aceptó a reducirse el salario para poder regresar al Guadalajara para el Clausura 2025, el sueldo del delantero tamaulipeco ascendería a 1.8 millones de dólares al año, es decir, una cifra superior a los 32 millones de pesos mexicanos por un jugador que ni siquiera es considerado.

¿Por qué Chivas ya no quiere a Alan Pulido?

La realidad es que el delantero ha quedado a deber con su bajo nivel futbolístico, en donde empezó como el titular con Gabriel Milito, pero su rendimiento dejó mucho qué desear, por lo que fue enviado a la banca.

Posteriormente se dio a conocer que Puligol no pudo ocultar su vida nocturna en las calles de la Perla de Occidente, principalmente durante las Fiestas de Octubre, por lo que la paciencia de Gabriel Milito se agotó y quedó marginado.