Chivas está construyendo un equipo poderoso para que poco a poco pueda codearse con las grandes potencias económicas de la Liga MX, por lo que están contratando de refuerzos de forma inteligente, lo cual también es una buena noticia para Javier Aguirre y la Selección Mexicana.

Uno de los jugadores que más ha deslumbrado al seleccionador nacional es Richard Ledezma, quien llegó con pocos reflectores al Guadalajara y con sus actuaciones se ha consolidado como uno de los mejores laterales de todo el balompié mexicano.

Es por eso que el reportero Alejandro Ramírez reveló que en el Tricolor le darán un seguimiento especial al mexico-estadounidense para analizar la probabilidad de sumarlo a la escuadra nacional en los próximos compromisos, lo que lo metería a la contienda por un lugar en la Copa del Mundo.

“Ha tenido muy buena temporada. Llegó con expectativa alta y conforme fue pasando el tiempo se fue adaptando (…) Es un tipo que tiene buen ida y vuelta y ha llamado la atención al cuerpo técnico de la Selección Mexicana y que todavía estamos en que sí podría ser un jugador de la Selección.

“Por ello le van a dar un seguimiento especial. En el arranque del que viene es muy importante y ahí entraría ahí Armando González, Luis Romo, Piojo Alvarado y el Tala Rangel”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles fueron los números de Richard Ledezma con Chivas en el Apertura 2025?

El refuerzo del Guadalajara apenas vivió su primer semestre en la Liga MX y se adaptó rápidamente, registrando buenos dividendos ya que participó en 17 partidos, participando en 965 minutos, en donde colaboró con cinco asistencias para la causa rojiblanca.