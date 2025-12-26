El legado de Matías Almeyda en Chivas es eterno, no solo por los campeonatos, sino también por su capacidad de hacer explotar futbolísticamente a los jugadores que tenía en el plantel, en donde uno de los más destacados hoy está viviendo un momento complicado en su carrera.

El Pelado no solamente contó con varios refuerzos para alcanzar la gloria, sino que también potenció a varios canteranos que innegablemente tenían talento, pero que la falta de confianza en ellos les impidió despuntar sus carreras más rápidamente, tal y como le sucedió a Carlos Cisneros.

El Charal salió del Guadalajara de cara al Apertura 2025 para pasar a las filas del Club León, escuadra que agotó rápidamente su paciencia en el extremo y en un año ha quedado fuera de los planes del conjunto esmeralda, quien le está buscando acomodo en otra institución.

Desde hace algunos días que arrancó la pretemporada de La Fiera, Carlos Cisneros quedó relegado y no entrenó con el primer equipo, por lo que el tiempo sigue transcurriendo y el futbolista no habría encontrado aún un equipo en el cual seguir su carrera futbolística.

¿Cuál es el palmarés de Carlos Cisneros con Chivas?

El canterano del Guadalajara fue parte de la generación dorada que comandó Matías Almeyda, ganando una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa y una Concachampions con la escuadra rojiblanca.

¿Qué ha hecho Carlos Cisneros desde que fue cortado del León?

El extremo no ha entrado en detalles de su situación con La Fiera, pero ha subido algunas historia en sus redes sociales demostrando aspectos personales, en donde una de las más recientes fue en la barranca de Huentitán, en Jalisco.