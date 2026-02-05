La situación de Alan Pulido y Érick Gutiérrez se ha convertido en un dolor de cabeza para la directiva de Chivas debido a que no han podido encontrarle acomodo en ninguna otra institución en este mercado de fichajes, en donde la decisión de sacarlos del club habría sido tomada por Gabriel Milito.

El entrenador argentino ha ido ganando el respaldo total de la directiva del Guadalajara, por lo que se le habría aceptado la propuesta de prescindir de los dos veteranos futbolistas, en donde diversos reportes señalan que se debió a cuestiones disciplinarias, ya que Guti habría desaprobado una decisión del timonel y Puligol por sus constantes salidas nocturnas.

Sin embargo, Luis Romo rompió el silencio sobre la situación de ambos jugadores, en donde lamentó que tuvieran que abandonar al Rebaño, pero respaldó la decisión de la institución, ya que sabe que si no se cumplen las exigencias del estratega, cualquier jugador podría salir del club.

“Es complicado porque son compañeros con los que convives día con día. Uno nunca quiere que se vaya gente, creas amistades y que ese grupo se cierre y triunfar junto aquellos con los que sufriste también. Al final, muchos de los que salieron les tocó sufrir etapas no tan buenas acá. Te gustaría que estuvieran acá, pero esto es futbol. Gaby Milito fue muy claro con ellos, con todos, en las conferencias y eso también te habla de compromiso.

“Si no te comprometes y no cumples el rol que te toca al momento, en su totalidad, al máximo, apoyando siempre de donde toque va a preferir a gente joven que va a tener la oportunidad que pelee, que proyecte, que apuntale en el nivel y creo que eso nos hace un grupo competitivo.

“Los que nos quedamos valoramos mucho y sabemos que si no damos el cien de nosotros, podemos tal vez, dejar de ser parte de esto que hoy todos queremos. Cuando las cosas están bien y disfrutas, todos quieren ser parte, pero eso te obliga a apoyarlo, a protegerlo y que la competencia crezca”, declaró el capitán rojiblanco en palabras para TV Azteca.

Luis Romo y su confianza en los juveniles de fuerzas básicas

“Somos un equipo muy completo. Tenemos esa frescura de los jóvenes que vienen empujando, trajeron gente de experiencia a apoyar y respaldar. También es un torneo de consolidación para Hormiga, para jugadores que han demostrado grandes cosas. Hay mucha hambre, muchas ganas.

“Somos un plantel que tiene dos jugadores por puesto, hay competencia interna (…) Estamos muy completos en todos los sentidos y a parte tenemos esa certeza de que el proyecto de Chivas está bien sentado, te da tranquilidad, vienes, lo disfrutas, lo vives, lo sientes. Hoy la gente se siente representada y eso te hace muy fuerte”, concluyó el capitán rojiblanco.