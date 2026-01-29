Este 27 de enero, el nombre de Chicharito Hernández volvió a aparecer en el centro de los debates en redes sociales. Exactamente dos años después de su multitudinaria presentación en el Estadio Akron, el Manchester United publicó un compilado de goles de su primera temporada en la Premier League, un gesto que reavivó el recuerdo del delantero oportunista, decisivo y letal que supo imponerse en la élite del futbol europeo.

El video generó una ola de nostalgia entre los aficionados y una intensa interacción en redes sociales. Entre los comentarios se viralizó una frase atribuida a Patrice Evra sobre el instinto goleador del mexicano: “Fergie (Sir Alex Ferguson) vio el don de Chicharito: desaparecer entre los defensas y reaparecer donde cae el balón. Sin trucos. Sin regates. Solo puro instinto asesino. Todo equipo necesita un Chicha. ¿Un partido reñido? ¡Que entre! Los defensas empiezan a escribir su testamento”.

La coincidencia se amplificó un día después, cuando la cuenta oficial de la Copa del Mundo compartió el recordado gol de Javier Hernández ante Corea del Sur en Rusia 2018, acompañado del mensaje “Enganche y gol, Chicharito Hernández”. Una postal que refuerza la imagen de un futbolista que supo aparecer en escenarios de máxima exigencia, justo cuando con 37 años y después de no renovar con Chivas, su futuro profesional continúa en el aire.

Ese contraste se explica, en gran parte, por lo que fue su regreso a Chivas, lejos de las expectativas que se habían generado. Desde lo futbolístico, su segunda etapa en el Guadalajara resultó decepcionante: pocos goles, escasa influencia en el juego y un protagonismo que nunca terminó de consolidarse. A eso se sumaron episodios puntuales, como el penal fallado ante Cruz Azul, que terminó por convertirse en símbolo de una etapa frustrante tanto para el jugador como para el entorno rojiblanco.

Chicharito se vuelva a las redes sociales como creador de contenido

Lejos de apaciguar las críticas, Chicharito Hernández optó por abordarlas desde sus redes sociales, donde adoptó un tono reflexivo, humorístico y casi filosófico que no cayó bien en buena parte de la afición. La reciente broma sobre aquel penal fallado en CU reavivó el malestar y volvió a instalar la sensación de desconexión entre el futbolista y el momento deportivo que atravesaba Chivas, un club que había depositado en él una ilusión renovada.

La crítica de Enrique Beas a Chicharito Hernández

En ese contexto, el periodista Enrique Beas profundizó el debate con un análisis crítico sobre el cierre de la carrera de Hernández, señalando la influencia de Diego Dreyfus, el coach motivacional que se acercó al jugador en la etapa final de su trayectoria y cuyo discurso terminó siendo parte central de su imagen pública: “Se lo carcomió tanto que dejó de ser el futbolista que conectaba dentro de la cancha”, opinó en un video publicado en sus redes sociales.