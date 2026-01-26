Chicharito Hernández es uno de los jugadores que pasó por Chivas y que decepcionó a la afición por su nivel demostrado. Tras haberse ido del Guadalajara, el exjugador rojiblanco se burló del penal que falló ante Cruz Azul que pudo haber significado la clasificación a la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025.

No hay dudas de que Javier Hernández llegó con la vara muy alta y no terminó de ser el futbolista que él pretendía ser. Las estadísticas marcan que marcó un puñado de goles en dos años con el Guadalajara, mientras que Armando González en un torneo anotó 13 goles para convertirse en campeón de goleo.

Chicharito Hernández se fue por la puerta de atrás, en silencio y sin siquiera despedirse de la afición de Chivas. Su actualidad lo tiene como un intento de influencer que espera que su agente le encuentre un nuevo club.

Chicharito Hernández se fue de Chivas por la puerta de atrás. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Javier Hernández da de qué hablar con una publicación en la que se burla del penal que falló. “No todas las mujeres son iguales, no todos los hombres somos iguales. Y si todos o todas te toca igual el patrón es tuyo, no de la humanidad. Hoy hombres impecables y mujeres maravillosas… No mames, ahí va el penal que volé”, expresó el máximo goleador de la Selección Mexicana.

¿Cuántos goles anotó Chicharito Hernández en su regreso a Chivas?

En su vuelta a Chivas, Chicharito Hernández estaba en la parte final de su recuperación de rotura de ligamentos cruzados y recién anotó ante Puebla en la jornada 14 con Puebla. Con la playera rojiblanca anotó cuatro goles tras jugar 44 partidos en dos años.