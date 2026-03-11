Este martes se confirmó una noticia que sacudió el entorno de la Selección Mexicana: Luis Ángel Malagón sufrió una rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más graves que puede padecer un futbolista. El tiempo estimado de recuperación es de al menos seis meses, lo que prácticamente lo descarta del Mundial 2026. Ante este escenario, Raúl Rangel aparece como el principal candidato para quedarse con la titularidad del Tri de cara a la Copa del Mundo.

A pesar de que el camino hacia la titularidad parece despejado, lo último que puede hacer el Tala Rangel es relajarse, tanto con Chivas como con la Selección Mexicana. De hecho, el guardameta rojiblanco tiene una prueba muy importante en el corto plazo, una que podría consolidarlo definitivamente como el portero titular en el Mundial o, en caso contrario, reabrir el debate en la portería del combinado nacional.

Raúl Rangel pasa por un gran momento futbolístico

El reto al que se enfrentará el arquero del Guadalajara serán los partidos amistosos que México disputará contra Portugal y Bélgica durante la próxima Fecha FIFA. Ambos rivales representan selecciones de alto nivel internacional, por lo que estos encuentros servirán como un parámetro importante para medir el verdadero nivel del Tri rumbo al Mundial, torneo para el cual incluso la propia Liga MX ha mostrado intención de colaborar para que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles.

Estos encuentros se disputarán el 28 y el 31 de marzo. El primero será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que el segundo se jugará en el Soldier Field Stadium de Chicago. Para esa convocatoria, se espera que Javier Aguirre lleve prácticamente definida la base del plantel que disputará el Mundial, por lo que los minutos que tenga Raúl Rangel podrían adelantar cuál será su rol dentro de la Copa del Mundo.

La convocatoria de la Fecha FIFA de marzo también servirá para saber qué jugadores de Chivas irían al Mundial

La convocatoria de esta Fecha FIFA no solo será clave para conocer si Raúl Rangel terminará consolidándose como el portero titular de la Selección Mexicana, sino también para tener una idea más clara de qué futbolistas podrían estar presentes en el Mundial. En ese sentido, jugadores de Chivas como Armando González, Roberto Alvarado y Richard Ledezma, entre otros, estarán bajo observación, pues su presencia en esta lista podría ser un indicio importante de sus posibilidades de disputar la Copa del Mundo.