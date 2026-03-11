Adriana Iturbide es la mejor goleadora que tiene Chivas Femenil en todo el Clausura 2026; sin embargo, esa efectividad frente al marco rival no ha sido suficiente para que Antonio Contreras se convenza de darle la titularidad en el Rebaño para sorpresa de mucha gente.

Boyi volvió a convertirse en la heroína rojiblanca durante el Clásico Nacional contra América, entrando de cambio y anotando el gol para una remontada histórica, en donde las tapatías se quedaron con los tres puntos y con el orgullo intacto.

Es por eso que la Doctora del Gol admitió, al borde del llanto, que ese partido es uno de los mejores recuerdos que tiene desde que llegó al Guadalajara Femenil, en donde admitió que está comprometida con el equipo y acepta el rol de suplente que le ha otorgado el entrenador español.

“No tengo palabras. De los mejores días en Chivas, es un día inolvidable y es de todo el equipo. Me queda claro que todas estamos preparadas para estar en el once o entrar de recambio. Este es fruto del trabajo de lo que hemos hecho, de que estamos muy unidas, más que nunca.

“Así es como he trabajado este torneo, esa ha sido mi mentalidad. Me queda muy claro el rol que estoy tomando, lo estoy abrazando y trato de dar lo mejor de mi, sean 5, 10 0 15 minutos. Sé que voy a cambiar el rumbo del partido y lo que quiero es entrar y que mis compañeras sientan esa energía de afuera”, declaró a Amazon Prime al término del partido.

Adriana Iturbide, la delantera más letal de toda la Liga MX Femenil

Es cierto que Charlyn Corral es la jugadora más letal del Circuito Rosa con 10 goles en 679 minutos disputados, es decir, anota cada 67.90 minutos.

Sin embargo, Boyi ya tiene 5 dianas en solamente 156 minutos jugados en todo el Clausura 2026. En otras palabras, la Doctora del Gol está promediando un gol cada 31.2 minutos en la Liga MX Femenil.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pachuca?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será contra las Tuzas del Pachuca, duelo que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse a las 11 horas, tiempo del centro de México.