Chivas Femenil por fin está por regresar a la actividad después del parón por la Fecha FIFA en el Clausura 2026 y los incidentes suscitados en el país hace unas semanas; sin embargo, después de dos semanas, apenas regresarían las jugadoras a los entrenamientos.

Después de que se suspendiera el partido entre el Guadalajara contra América el pasado domingo 22 de febrero, el plantel habría roto filas para recibir unos días de descanso por el receso que tendría la competencia, aunque esos días libres se habrían alargado más de lo debido.

Y es que han comenzado a surgir versiones de que la falta de entrenamientos grupales de las futbolistas del chiverío femenil se habrían debido a que el entrenador Antonio Contreras se habría marchado a España para esos días libres que se tenían previstos, aunque habría retrasado su regreso a México por los percances en la Perla de Occidente.

El portal La Nación Chiva filtró que se esperaba que las futbolistas regresaran a la actividad desde el jueves pasado, pero todo se habría retrasado y habría sido hasta este sábado cuando pudieron trabajar con normalidad, aunque con muy poco tiempo para ponerse a punto para el duelo contra las Águilas.

Durante la noche del viernes, el Guadalajara compartió la planeación de los trabajos de cara al Clásico Nacional de la próxima semana; sin embargo, se estaría tratando de recuperar tiempo perdido incluyendo doble sesión de trabajo el próximo domingo.

¿Cómo trabajará Chivas Femenil para enfrentar el Clásico contra América?

Sábado 7 de marzo

Entrenamiento en Sports Arena

4:00 PM

Domingo 8 de marzo

Entrenamiento a doble sesión en Sports Arena

7:30 AM y 4:30 PM

Lunes 9 de marzo

Entrenamiento en Sports Arena

7:30 AM

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. América?

Después de varios días de incertidumbre, la Liga MX Femenil confirmó que el choque entre el Guadalajara y el América se disputará el próximo martes 10 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.