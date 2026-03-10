La pelota por fin pudo volver a rodar en el Estadio Akron después de los percances que se vivieron hace unas semanas en Jalisco, en donde Chivas Femenil demostró su poderío y su grandeza al derrotar al América en el Clausura 2026.

La escuadra rojiblanca sufrió, pero se impuso por marcador de 3-2 sobre las Águilas en un duelo de poder a poder, por lo que las rojiblancas escalaron a la segunda posición general al llegar a 25 puntos tras 10 jornadas disputadas.

Con este resultado, el Guadalajara solo se encuentra por detrás de Rayadas, quienes presumen 26 puntos en el semestre, por lo que la contienda por la calificación permanece muy pareja.

Así va la tabla de posiciones

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pachuca?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será contra las Tuzas del Pachuca, duelo que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse a las 11 horas, tiempo del centro de México.