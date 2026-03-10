Esta tarde no es una más para Chivas Femenil debido a que volverá a tener acción cuando reciba a América por la jornada 10 del Clausura 2026. En medio de este contexto, repasamos si el partido del Guadalajara por el Clásico Nacional saldrá o no por televisión abierta.

El equipo de Antonio Contreras tiene la necesidad de volver a sumar de a tres si quiere ser segundas en la tabla general de posiciones. Especialmente para no perderle pisada a Rayadas, que se ubican en la primera posición con 26 unidades.

Cabe destacar que las rojiblancas vienen de superar a Atlas por 4-2 en el Estadio Jalisco, mientras que América igualó 1-1 ante Rayadas. Cabe destacar que este encuentro fue suspendido luego de los hechos de violencia que se vivieron cuando abatieron a El Mencho.

¿Dónde se juega Chivas Femenil vs. América?

El partido entre Chivas Femenil y América se llevará adelante este martes 10 de marzo en el Estadio Akron. El partido está pactado para comenzar a las 19:07 del Centro de México.

¿Chivas Femenil vs. América va por TV abierta?

El partido entre Chivas Femenil y América no se podrá ver TV abierta debido a que será transmitido por Amazon Prime y Fox en Tubi en todo el territorio mexicano. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el conjunto rojiblanco.