Kevin García ya empezó a ganarse el cariño de la afición rojiblanca incluso antes de debutar. El joven mediocampista, recientemente fichado por Chivas, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresar su gratitud por la oportunidad que está por vivir y por el camino recorrido hasta llegar al Guadalajara.

“Agradecido por todo lo que Dios me ha dado y por mis padres que siempre estuvieron ahí para mí, igual a la gente afuera del proceso que me han ayudado a estar en donde estoy ahorita. ‘Dios es grande’. No puedo esperar a ponerme la rojiblanca”, escribió el futbolista, dejando claro que su arribo al Rebaño Sagrado representa mucho más que un simple cambio de club.

Las palabras de Kevin García no pasaron desapercibidas entre los aficionados de Chivas, que rápidamente reaccionaron con mensajes de apoyo y bienvenida. En un contexto donde el club ha apostado por talento joven y de proyección, su mensaje refuerza la narrativa de un jugador que llega con ilusión, humildad y un fuerte respaldo familiar detrás.

Formado en Estados Unidos y con experiencia en el fútbol juvenil de ese país, Kevin García fue una de las incorporaciones que más curiosidad generó en este mercado. Su paso por academias de alto nivel y su reciente fichaje como una apuesta a futuro encajan con la estrategia del club de captar perfiles mexicoamericanos con potencial para desarrollarse en Verde Valle.

¿En qué categoría jugará Kevin García?

Kevin García, con pasado en las filas del Barcelona, se unirá inicialmente a las filas de Chivas Sub-19, con la posibilidad de sumar minutos en la Sub-21 según progrese su adaptación. Incluso, también podría ser promovido al Tapatío si así se lo dispone.