Cruz Medina fue anunciado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Tapatío, llegando al Guadalajara como un mediocampista de apenas 19 años con un perfil sumamente prometedor. El juvenil ya ha mostrado su talento tanto en las Divisiones Formativas de la MLS como en selecciones menores de Estados Unidos, por lo que no se descarta que pueda dar el salto al Primer Equipo de Chivas más temprano que tarde.

Sin embargo, más allá de su proyección futbolística, el Club sorprendió a la afición al presumir un detalle muy especial de su historia personal. A través de sus redes sociales, Chivas compartió fotografías de Cruz Medina desde muy pequeño identificado con los colores rojiblancos, incluyendo imágenes en el Estadio Akron, junto a Ángel Zaldívar y vistiendo el uniforme del Rebaño Sagrado en partidos infantiles.

Si bien en el Club siempre se apela al profesionalismo y está claro que no todos los jugadores llegan siendo aficionados de Chivas, esta tendencia se ha vuelto cada vez más común. Casos como el de Brian Gutiérrez, quien también mostró fotos de su infancia como rojiblanco, o el de Richard Ledezma, que confesó haber soñado desde niño con jugar en el Guadalajara, refuerzan esta narrativa.

Aunque en el futbol profesional el talento, la disciplina y el rendimiento son lo más importante, el Guadalajara poco a poco ha conformado un plantel con futbolistas que realmente sienten la camiseta, un factor que sin duda puede marcar diferencia en la entrega y compromiso dentro de la cancha cada vez que reciben una oportunidad.

Cruz Medina podría debutar con el Tapatío en la Jornada 4 ante Leones Negros

La gran incógnita para la afición es cuándo se dará el debut de Cruz Medina. Considerando que la Liga de Expansión no tuvo la pausa de la Liga MX, el Tapatío juega este viernes ante Tepatitlán. Sin embargo, Medina aún no ha sido registrado oficialmente ni ha tenido entrenamientos con el equipo, por lo que todo apunta a que sus primeros minutos llegarían hasta la Jornada 4 frente a Leones Negros.