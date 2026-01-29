Uno de los últimos refuerzos que tuvo Chivas para el Clausura 2026 de la Liga MX es Cruz Medina que llegó para unirse al proyecto de Tapatío y se especula con que pueda subir en el próximo torneo al primer equipo. En medio de este contexto, Samir Inda, uno de los protegidos de Gabriel Milito en el Guadalajara, ayuda al mexicoestadounidense adaptarse de la mejor manera al Rebaño Sagrado.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho del tipo de mercado de pases que llevó adelante el Guadalajara. Al primer equipo solamente llegaron Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, pero no llegó un defensor o contención como se esperaba.

En medio de este contexto, Tapatío incorporó diferentes talentos entre los que se destaca Cruz Medina. El mexicoestadounidense llegó proveniente de San Jose Earthquakes y se especula con que pueda tener acción en el primer equipo para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Por otro lado, en redes sociales salió a la luz quien lo ha estado ayudando a adaptarse al mundo Chivas. Se trata de Samir Inda, uno de los protegidos de Gabriel Milito que ya tuvo su debut en la Liga MX. En redes sociales Tapatía subió una fotografía de ambos post entrenamiento.

¿Cuándo volverá a jugar Tapatío por el Clausura 2026?

Tapatío se volverá a presentar mañana viernes en Tepatitlán cuando reciba a Leones Negros por la jornada 4 del Clausura 2026. El partido se podrá ver solamente por ESPN y Disney+ desde las 17:00 del Centro México.