Las Chivas de Guadalajara firmaron una contundente victoria por 3-0 ante Santos Laguna en el Estadio Akron por la Jornada 11 del Clausura 2026. Este resultado le permite mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Gabriel Milito volvió a mostrar solidez colectiva y eficacia ofensiva en una noche marcada por el gran momento de sus delanteros.

Ahora, el Rebaño deberá pensar en su próximo desafío: el partido pendiente Club León que se disputará entre semana. Con la victoria reciente, el Guadalajara sigue consolidándose como uno de los protagonistas del torneo, mientras que su centrodelantero, la Hormiga González, también sueña con el bicampeonato de goleo.

Armando González sigue de racha y va por Joao Pedro

El canterano de Chivas, Armando González, volvió a ser figura y decisivo al marcar un doblete frente a Santos Laguna, llegando a ocho goles en el Clausura 2026. Con esa cifra quedó a dos tantos de João Pedro, líder de la tabla de goleo y que también convirtió en esta jornada. El atacante rojiblanco busca repetir lo que hizo el torneo pasado y pelear por el bicampeonato de goleo, algo que también aumenta el interés de clubes europeos que ya siguen de cerca su evolución.

Richard Ledezma no estará frente a León

El lateral derecho rojiblanco, Richard Ledezma, no podrá estar en el próximo partido del Guadalajara ante León. Durante el encuentro frente a Santos Laguna recibió una tarjeta amarilla que lo llevó a la quinta del torneo, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. Se trata de una baja sensible para el equipo de Milito, ya que el futbolista venía siendo uno de los más influyentes en el funcionamiento ofensivo del equipo, a tal punto de que volvió a regalar una nueva asistencia para la Hormiga González.

La palabra de Gabriel tras la victoria sobre Santos Laguna

El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, habló en conferencia sobre el crecimiento colectivo del equipo y la importancia de seguir evolucionando pese al buen momento. “El equipo se volvió un poco más sólido y compacto en el aspecto defensivo y también ha mejorado la contundencia. Antes generábamos muchas situaciones y nos costaba convertir; hoy el equipo sigue sosteniendo la creatividad y además está marcando más goles”, explicó el técnico argentino sobre el proceso de sus dirigidos.

Fernando Gago podría volver a los banquillos

El exentrenador de Chivas, Fernando Gago, vuelve a aparecer en el radar del futbol sudamericano. El argentino es uno de los nombres que suenan como candidato para dirigir a Universidad de Chile. Desde su polémica salida del Guadalajara, el estratega no ha logrado estabilidad en su carrera: primero tuvo un paso fallido por Boca Juniors y posteriormente tampoco logró consolidarse en Necaxa.