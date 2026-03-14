Este sábado, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará a Santos Laguna dentro de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Gabriel Milito llegan a este enfrentamiento tras imponerse 1-2 a los Rojinegros del Atlas, mientras que los “Guerrero” vienen de vencer 1-2 a los Xolos de Tijuana.

En estos momentos, Chivas se ubica en la tercera posición de la tabla general con 21 unidades, producto de siete victorias y dos empates, mientras que el equipo de Roberto Tapatia se encuentra en el último lugar de la clasificación con apenas cinco puntos, con un balance de un triunfo, dos igualadas y siete descalabros.