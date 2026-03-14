La preparación rumbo al Mundial de 2026 se ha convertido en la gran prioridad del futbol mexicano, especialmente considerando que México será uno de los países anfitriones del torneo. La expectativa es que la Selección Mexicana pueda realizar un papel destacado ante su afición, pero las recientes lesiones de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, ambas con tiempos de recuperación estimados de al menos seis meses, encendieron las alarmas no solo en el entorno del Tri, sino también dentro de clubes como Chivas.

Cuando se acerca un torneo de esta magnitud, los futbolistas saben que deben mantenerse compitiendo al máximo nivel para llegar en ritmo, pero al mismo tiempo suelen ser más cuidadosos en ciertas jugadas de alto riesgo. Por ello, es probable que en los próximos meses muchos de los jugadores que aspiran a ser convocados eviten arriesgar más de la cuenta, con tal de no poner en peligro su lugar en la lista final para la Copa del Mundo.

Luis Romo sufrió una recaída en su lesión.

En el caso de Chivas, varios futbolistas están en el radar de Javier Aguirre. Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo aparecen como los principales candidatos a asistir al Mundial, aunque el caso del mediocampista preocupa debido a la lesión que arrastra actualmente, aunque todo indica que podría recuperarse a tiempo. Además, jugadores como Armando González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez también han comenzado a llamar la atención del cuerpo técnico nacional, por lo que es probable que adopten una postura más cautelosa en los próximos partidos.

Si bien cada lesión tiene factores distintos, los casos de Malagón y Ruiz, una ruptura del tendón de Aquiles y del ligamento cruzado de la rodilla, respectivamente, han abierto un debate dentro del futbol mexicano. En Chivas y en otros clubes de la Liga MX se ha comenzado a cuestionar la intensa carga de partidos que han tenido varios seleccionados, especialmente en encuentros extraordinarios organizados fuera de Fecha FIFA, lo que ha reducido los periodos de descanso para muchos jugadores.

Luis Romo había sido inamovible para Gabriel Milito y para Javier Aguirre

El caso de Luis Romo refleja bien esta situación. Antes de lesionarse en la Jornada 5, el capitán de Chivas había disputado el 100% de los minutos posibles con el equipo, además de haber sido convocado por Javier Aguirre para los partidos de la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia. La carga de actividad volvió a quedar en evidencia cuando regresó a jugar contra Toluca a pesar de que parecía no estar completamente recuperado, situación que terminó provocando una recaída que, por fortuna, solo requerirá cerca de un mes de recuperación, pero que vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que representa el exceso de partidos para los futbolistas.