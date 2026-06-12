Seguidores del Guadalajara no están satisfechos con la juvenil cancerbera por lo que se volcaron en contra de la legendaria cancerbera.

Chivas Femenil continúa con su planificación rumbo el Apertura 2026 en donde la polémica sigue apareciendo en el entorno rojiblanco, ahora por la baja de Celeste Espino, noticia que no fue bien recibida por muchos aficionados.

La guardameta de 22 años dio muestras de calidad desde hace varios años; sin embargo, nunca pudo ganarle la carrera a Blanca Félix, situación que tiene molesta a un sector de la afición que se manifestó en contra de la legendaria cancerbera.

Y es que Celeste Espino compartió un video de despedida del Guadalajara, en donde Blanca Félix le escribió: “Amiga, lo mejor para ti, siempre. Gracias por todo”; sin embargo, ese mensaje fue mal recibido por algunas personas que se volcaron contra la guardameta, lanzándole mensajes en que le piden que sea ella la que dé un paso al costado para dejar a las nuevas generaciones.

La emotiva despedida de Celeste Espino de Chivas Femenil

Chivas ha sido mi casa durante 8 años y solo tengo palabras de agradecimiento para expresar lo que representa este club para mi. Hoy me roca cerrar un capítulo con el club Guadalajara que me vio crecer, no solo de estatura, sino de profesionalismo”, dijo la cancerbera en un video para los aficionados rojiblancos.

¿Cuál sería el nuevo club de Celeste Espino?

Desde hace varios días fue tomando fuerza una versión de la salida de la cancerbera de la disciplina del Guadalajara, en donde además se ha destapado que el América Femenil estaría interesada en hacerse de los servicios de la canterana rojiblanca, aunque dicha información no se ha confirmado.