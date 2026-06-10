El Guadalajara continúa trabajando en su planeación de cara al próximo torneo en donde confirmó dos nuevas salidas que nadie esperaba.

Chivas Femenil continúa en reestructuración de cara al Apertura 2026, por lo que la directiva encabezada por Nelly Simón sigue realizando ajustes en la plantilla, por lo que en esta ocasión confirmaron las salidas de Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias.

Después de varias semanas de incertidumbre, en el Guadalajara no han explicado múltiples aspectos de la toma de decisiones para el próximo torneo, pero siguen trabajando para cerrar el plantel a la brevedad, anunciando la cuarta salida en este mercado de fichajes.

“Como parte de la planeación deportiva rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, el Club Deportivo Guadalajara informa que Joselyn De la Rosa e Isabela Esquivias no continuarán en Chivas Femenil“, explicó el comunicado difundido por el club.

Estas salidas se suman a las de Kinberly Guzmán y Casandra Montero, quienes abandonaron el redil en semanas anteriores, pero solamente la segunda ha podido encontrar nuevo equipo, ya que se integró a Pumas para el próximo torneo.

¿Cuáles son los números de Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias en Chivas Femenil?

Joselyn de la Rosa llegó como refuerzo al Rebaño para el Apertura 2024 en donde logró disputar 49 partidos con la camiseta rojiblanca, por su parte, Isabela Esquivias fichó con las tapatías para el Clausura 2025 aunque solo jugó en 20 partidos.