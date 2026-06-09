Se revelaron detalles del nuevo jersey de visita del Guadalajara Femenil, en donde habría novedades con las marcas que se anuncian.

Chivas está a solamente unas semanas de confirmar el acuerdo con Nike, por lo que poco a poco se están filtrando detalles con respecto a las nuevas indumentarias que presumirá el Rebaño a partir del Apertura 2026, en donde la principal fue la salida de un par de patrocinadores principales.

Sin embargo, ahora fue turno de la escuadra del Guadalajara Femenil, ya que se revelaron detalles de cómo será el jersey de visitante y sobre todo, una noticia que agradará a Amaury Vergara, y es la presencia de un nuevo anunciante en el jersey.

Y es que según el creador de contenido, Futboltuber, pudo tener acceso a imágenes de la nueva indumentaria del Rebaño Femenil, en donde detectó que en la parte alta de la espalda aparecerá la marca NutriLeche, desplazando a Seytú a la parte inferior de la misma

“La playera que vi es de visitante (…) Lo que les puedo confirmar es que MG no continuará, por lo menos en Chivas Femenil. También parece que Mercado Pago no continuaría.

“Vienen cambios. Se agrega la marca Nutri para Chivas Femenil. Antes tenía solamente Seytú, pero ahora se integra a la parte alta y Seytú bajaría, la marca Nutri de NutriLeche”, explicó el influencer en su canal de YouTube.

¿Cómo es el jersey de visita de Chivas Femenil?

“Ya me tocó ver de visitante la de Femenil y es un color negro con blanco. La palomita es negra y el contorno blanco. Los patrocinadores vienen en negro. El escudo es original, el rojiblanco”, adelantó el influencer, pero sin mostrar la indumentaria.