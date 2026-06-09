Mientras se disputa la próxima Copa del Mundo 2026, Chivas alista detalles para el regreso a las actividades de cara al Apertura 2026. Mientras se espera el inicio de la pretemporada, afirman que el Rebaño Sagrado perderá a 2 patrocinadores.

El Guadalajara sigue de cerca todo lo que sucede con el Mundial 2026 debido a que cuenta con cinco elementos claves su plantilla para ir en busca de la 13 en el Apertura 2026. Mientras se espera que se haga oficial la llegada de Kevin Castañeda y la salida de Yael Padilla, revelan que Chivas podría perder a MG y Mercado Pago en su playera con el regreso de Nike.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho del regreso de la reconocida marca estadounidense para hacerse cargo de la vestimenta del Rebaño Sagrado. Se espera que en el inicio de la pretemporada Puma siga vistiendo al conjunto rojiblanco hasta el próximo uno de julio cuando ingrese la nueva indumentaria.

Lo que es un hecho es que Chivas tendrá nueva marca desde el Apertura 2026 cuando regrese Nike a vestirlos. Sin embargo, Futboltuber, reconocido influencer del Guadalajara, reveló que para el siguiente torneo el equipo de Amaury Vergara perdería a dos importantes patrocinadores en la playera.

“Tema jersey Nike de Chivas. Todo apunta a que MG y Mercado Pago no siguen. Prime Video y Caliente sí”, reveló Futboltube en X. No hay que olvidarse que el Guadalajara mantendrá las transmisiones por Amazon Prime Video y que gracias a su relación con Caliente pudo encaminar la negociación por Kevin Castañeda.

Revelan la mano dura de Gabriel Milito en Chivas

Mientras se espera que inicie la pretemporada para el Apertura 2026, salió a la luz que Gabriel Milito mantendrá su mano dura en el equipo. “Mano dura. Ha sido parte de la filosofía del profe Gabi Milito, hasta el momento le ha funcionado y no es algo que esté negociable en el equipo. El liderazgo de Milito no es militarizado, no es tan a rajatabla. Es un técnico que apapacha a sus jugadores, pero es un técnico que tiene mucha exigencia. Si tú andas de fiesta, si tú no le metes al cien al trabajo, si tú no haces lo que te corresponde a un profesional del futbol vas para fuera”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube.