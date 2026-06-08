El Guadalajara sabe muy bien que el Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina y alista la plantilla para la pretemporada. Mientras se espera el regreso a las actividades, revelan la mano dura que impondrá Gabriel Milito como en otros torneos.

Mientras la Selección Mexicana se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026, Chivas alista el equipo que tendrá desde el próximo 15 de junio cuando regrese a los trabajos para el Apertura 2026. Mientras se espera la vuelta a las actividades, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que el Guadalajara mantendrá la mano dura que implementó Gabriel Milito para mantener en línea a todos los jugadores de cara al siguiente campeonato.

A lo largo de su primera temporada el Rebaño Sagrado, se pudo observar como poco a poco los elementos del conjunto rojiblanco comenzaron a cerrar filas con el técnico argentino. Hay dos escenas que muestran la unión que existe entre futbolistas y cuerpo técnico. La remontada ante Atlético de San Luis en el Apertura 2025 y la que sucedió frente a Tigres en la Liguilla del Clausura 2026.

El 15 de junio, Chivas comienza su camino para el Apertura 2026 cuando realice pruebas médicas y físicas para iniciar el trabajo fuerte de la pretemporada. Mientras se esperan más bajas y altas en especial post Mundial 2026, Jesús Bernal reveló que el Guadalajara va a mantener la mano dura con la que llegó hace poco más de un año.

Gabriel Milito mantendrá su mano dura en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Mano dura. Ha sido parte de la filosofía del profe Gabi Milito, hasta el momento le ha funcionado y no es algo que esté negociable en el equipo. El liderazgo de Milito no es militarizado, no es tan a rajatabla. Es un técnico que apapacha a sus jugadores, pero es un técnico que tiene mucha exigencia. Si tú andas de fiesta, si tú no le metes al cien al trabajo, si tú no haces lo que te corresponde a un profesional del futbol vas para fuera”, reveló el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y agregó: “Lo tienen muy claro en Chivas y lo tienen muy claro Gabi Milito. El camino sigue siendo ese. Hasta el momento le ha dado resultados al equipo. Hasta el momento ha sido importante el progreso que ha existido bajo el mandato del técnico argentino y por ahora consideran que deben seguir. Tanto la directiva como el cuerpo técnico se han dedicado a limpiar y sacar a todas aquellas piezas que sobre todo generaban problemas en ese sentido”. En el mismo reporte, Jesús Bernal señaló que son varios los futbolistas que se fueron por no mantenerse en línea.