La Selección Mexicana se alista de la mejor manera para enfrentar a Sudáfrica. Mientras se alista para el debut en el Mundial 2026, registran que Diego Ochoa es sparring para el conjunto nacional.

El próximo jueves, la Selección Mexicana tendrá su debut en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en la jornada uno del Grupo A. Mientras el Tri se alista para su estreno, Diego Ochoa da de qué hablar ya que se encuentra como sparring del conjunto nacional. No hay que olvidarse que el canterano pidió salir de Chivas para tener más oportunidades en Necaxa.

No hay dudas de que la salida del canterano sorprendió a más de un chivahermano porque muchos consideran que era un gran talento que podía ser tenido en cuenta por Gabriel Milito. Sin embargo, César Huerta reveló que el futbolista pidió salir luego de regresar de su préstamo con FC Juárez ya que imaginaba tener poca cantidad de minutos con el técnico argentino.

Mientras se espera que se haga oficial su salida a los Rayos de Aguascalientes, Diego Ochoa vuelve a ser noticia en el mundo Chivas. El defensor formado en Verde Valle fue convocado a la Selección Mexicana Sub-23 y en las últimas horas trascendió una imagen en la que se encuentra como sparring del equipo de Javier Aguirre que se prepara para debutar ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Diego Ochoa fue sparring con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Diego Ochoa es la novedad en el entrenamiento de la Selección Mexicana. El zaguero estaba concentrado con la Sub-23 y hoy trabajó con la Mayor”, reveló Rodolfo Landero en un video publicado en X. En el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México se lo ve haciendo un ejercicio con pelota junto a Guillermo Memote Martínez.

¿Cuál sería la alineación de México ante Sudáfrica?

Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre enfrentaría a Sudáfrica con Raúl Rangel en la portería, en defensa Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Éric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en el ataque Raúl Jiménez y Julián Quiñones.