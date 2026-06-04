La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el debut por el Mundial 2026. Conoce cómo seguir EN VIVO y EN DIRECTO a los cinco jugadores de Chivas en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana jugó su último amistoso ante Serbia, el cual finalizó 1-2, y ya está lista para enfrentar a Sudáfrica por el debut en la jornada uno del Grupo A en el Mundial 2026. Por este motivo, en Rebaño Pasión repasamos cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO a los cinco jugadores de Chivas en el inicio de la Copa del Mundo.

El tiempo para Javier Aguirre se le acaba porque la próxima semana el Tri abrirá por tercera vez en su historia un certamen mundialista. Por esta razón se espera que el inicio sea de la mejor manera en Ciudad de México, ya que un empate será tomado como una derrota vergonzosa.

A su vez, la afición de Chivas espera que los cinco jugadores que se perdieron la Liguilla del Clausura 2026 vean acción ante Sudáfrica. Todo indica que Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez serían titulares, mientras que Luis Romo y Armando González esperarán en el banco de suplentes tener unos minutos.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Sudáfrica en el debut por el Mundial 2026?

El partido entre México y Sudáfrica se disputará el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El partido por la jornada uno entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026 tendrá varias opciones para seguir el encuentro ya que podrá verse por Canal 5 y el Canal 7 de televisión abierta. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los cinco jugadores del Guadalajara.