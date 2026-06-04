Brian Gutiérrez está jugando un partidazo. Tras perderse dos goles claros, el mediocampista de Chivas apareció con una asistencia de crack para el empate de Johan Vásquez.

En Toluca ya se vive una fiesta debido a que México le empató a Serbia en el último amistoso previo al Mundial 2026. Brian Gutiérrez apareció de la mejor manera con un pase mágico para que Johan Vásquez anote el 1-1 en el Estadio Nemesio Diez.

La historia para el equipo de Javier Aguirre no había comenzado de la mejor manera porque Brian se había perdido dos goles claros. Además, antes de que se juegue el minuto 20, Vázquez y Jesús Gallardo fallaron en el cierre y Peter Stanic apareció marcó el 1-0 ante un Raúl Rangel que poco pudo hacer para evitar la anotación.

A pesar de este duro golpe, en el 34′ nuevamente apareció Brian Gutiérrez gambeteó en el área, pero no pudo fallar con claridad. Sin embargo, segundos después recibió fuera del área y como le llegó el balón lo centró para que Johan Vásquez anote el 1-1 de cabeza.

Video del gol de Johan Vásquez