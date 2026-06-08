Es un hecho que Yael Padilla se irá de Chivas para que se dé la llegada de Kevin Castañeda. Mientras se confirma la llegada del mediocampista de Tijuana, sale a la luz la decisión que se tomó con Hugo Camberos.

El fin de semana se confirmó que la negociación entre Chivas y Tijuana por Kevin Castañeda está cerrada a cambio de tres millones de dólares más la carta de Yael Padilla. Mientras se espera la llegada del mediocampista, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que Hugo Camberos se queda en el Guadalajara para el Apertura 2026.

El viernes, la Selección Mexicana Sub-20 perdió ante su par de Japón, pero la declaración que retumbó desde Veracruz fue la de Camberos al señalar que quiere volver para pelear por un lugar en el Rebaño Sagrado. “Al regresar a la pretemporada, a llenarle el ojo a Gaby Milito que a final de cuentas él toma las decisiones. Si él me pone, es por algo y si no, también. Mientras no me ponga, seguiré trabajando. Y si me pone, seguiré trabajando aún más para que nadie me quite el lugar. A final de cuentas tenemos muchos grandes jugadores en el plantel, sabemos de la exigencia que hay”, expresó.

En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó la salida de Yael Padilla, quien no terminó de hacer pie tras debutar con Veljko Paunovic en el Apertura 2023. Por esta razón se especulaba que Chivas también decidiera prestar o vender a Hugo Camberos ya que con Gabriel Milito era complicado que tenga más minutos.

Hugo Camberos se quedará en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Esta mañana Jesús Bernal dio a conocer en su canal de YouTube que la decisión del Guadalajara sería respetar la decisión del canterano de quedarse para el Apertura 2026. “Hugo Camberos da una declaración, no sé si la escucharon en el torneo de la Revelations Cup allá en Veracruz, donde dice el chico que él tiene en mente volver a Chivas y ganarse un lugar trabajando con Gabi Milito. Es algo de lo que él ha hablado de que tiene en mente esta situación y que buscará por supuesto seguir aquí trabajando y demostrándole al técnico que tiene lo suficiente para poder jugar”, reportó el periodista de ESPN.

¿Por qué Chivas quiere mantener a Hugo Camberos?

Es un hecho que Hugo Camberos no termina de convencer a Gabriel Milito porque juega como extremo y en el sistema actual del Guadalajara no hay lugar para esos puestos. Sin embargo, cuando era complicado entrar en el área siempre fue la primera opción del técnico argentino para buscar soluciones. Sucedió en el Clausura 2026 ante Cruz Azul, Toluca y Tigres.