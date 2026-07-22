El Apertura 2026 no comenzó de la mejor manera para Chivas, debido a que volvió a ser exhibido por Toluca tras caer por 2-0, por lo que la pregunta que apareció en la conferencia de prensa es si faltaba un refuerzo más para el campeonato. La respuesta de Gabriel Milito fue tan contundente al punto de que debería preocupar a todo el Guadalajara, ya que afirmó que el plantel está cerrado así haya bajas en el futuro. ¿Quién reemplaza a Armando González? ¿Alcanza con Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo?

Desde la llegada del técnico argentino a la dirección técnica quedó claro que se iban a realizar las incorporaciones necesarias para apuntalar en puestos claves del equipo. Desde aquella declaración llegaron Diego Campillo, Bryan González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Jonathan Pérez, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. A ellos hay que sumar que para este torneo la directiva de momento mantuvo a la base del equipo.

Por esta razón, no es casualidad que Gabriel Milito haya afirmado tras la derrota ante Toluca que está conforme con el equipo y que no se va a ir por nadie más así haya alguna salida en las próximas semanas. “No necesitamos absolutamente más nada para completar un plantel muy fuerte y así se vayan jugadores, que no lo sé porque el mercado está abierto y hubo recientemente rendimiento muy alto de muchos de los chicos si alguno tiene en definitiva se le aparece una oportunidad muy valiosa que la ve con los ojos y decide marcharse, el plantel está cerrado. No necesitamos incorporar absolutamente nada más. Estoy muy contento con el plantel que tenemos”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

Armando González marcó 25 goles en la temporada 2025-2026. (Foto: IMAGO7)

Esa afirmación deja dos importantes mensajes al interior. El primero es un claro respaldo a los jugadores tras caer ante un rival complicado. El segundo es no mendigar jugadores a la directiva cuando es un hecho que el equipo jugó mal y que deben ellos mejorar con las herramientas que tienen. Sin embargo, su declaración preocupa ante una posible salida de Armando González en este mercado de pases.

Con un menos y ante un adversario que es candidato al título, el Guadalajara mostró otra imagen cuando Hormiga entró a enfrentar a los Diablos Rojos. Entró fresco, veloz y peligroso. Se perdió un gol claro y llevó a los dirigidos por Antonio Mohamed a perder la marca en el tiro que falló Brian Gutiérrez minutos antes del 2-0 de Jesús Gallardo.

Cabe destacar que Ángel Sepúlveda logró tener dos jugadas claras para abrir el marcador o empatar ante Toluca en el primer tiempo. Sin embargo, el primer tiro fue desviado desde fuera del área, mientras que en el de la igualdad no llegó a rematar cómodamente y el rebote fue tomado por Daniel Aguirre.

Chivas no tiene jugadores para reemplazar a Armando González

La estadística marca que en la temporada 2025-2026, Armando González se despachó con 25 goles, 24 en la Liga MX y uno en la Leagues Cup, tras ser considerado como la cuarta opción para Gabriel Milito en el Guadalajara. En un año de competencia ninguno de los suplentes de la Hormiga alcanzó la mitad de su marca. A su vez, entre Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo no lograron juntos igualar las 12 anotaciones del nacido en Aguascalientes en el Clausura 2026.

Es un hecho que el Guadalajara tendrá serias dificultades para reemplazar al canterano de 23 años, especialmente porque el Cuate y el 4K anotaron dos goles en la Fiesta Grande, mientras que Santiago Sandoval marcó tres, dos ante Tigres y el restante frente a Cruz Azul. Sin duda, un obstáculo que Gabriel Milito deberá solucionar buscando otro delantero en la Liga MX o incrementado la cuota goleadora de todo el equipo.

¿Qué opción tiene Chivas para reemplazar a Armando González en la Liga MX?

Un jugador que podría ser opción en Chivas si se da la salida de Hormiga es Alí Ávila de Querétaro. El atacante de 22 años en el Clausura 2026 anotó cinco goles, dio 76 pases claves y cuenta con una precisión en pases en el último tercio del campo de 65. Sin embargo, el Guadalajara necesita garantías y el futbolista de los Gallos sería una apuesta para el siguiente torneo si no terminan de rendir Aguayo, Sepúlveda y Marín.