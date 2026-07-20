El mexicoestadounidense dejó el proyecto de LAFC para sumarse a Chivas y, en poco más de un año, se convirtió en uno de los capitanes de la Sub-21 campeona del Clausura 2026.

Las Fuerzas Básicas de Chivas han sido históricamente una de las principales fuentes de talento para el futbol mexicano. Año tras año, Verde Valle continúa formando jugadores que aspiran a convertirse en referentes del primer equipo , entre la nueva generación de futbolistas rojiblancos, hay un nombre que comienza a llamar la atención por su historia, liderazgo y condiciones dentro del campo: Diego Rosales.

Nacido el 1 de noviembre de 2005 en South Gate, California, Rosales es un defensor mexicoestadounidense que puede desempeñarse tanto como central como lateral derecho. A pesar de haberse formado en Estados Unidos, decidió apostar por el proyecto del Guadalajara a principios de 2025 y desde entonces ha tenido una rápida adaptación al futbol mexicano. En apenas una temporada pasó de ser un recién llegado a convertirse en uno de los capitanes de la Sub-21.

Diego Rosales viene de ser un pilar en la consagración de Chivas Sub-21. (Imago7)

Su historia es diferente a la de la mayoría de los canteranos rojiblancos. Rosales creció futbolísticamente dentro de la academia de Los Angeles FC, donde formó parte de la primera generación juvenil del club y fue considerado una de las promesas más interesantes de su categoría. Su desarrollo fue tan destacado que debutó profesionalmente con Las Vegas Lights cuando apenas tenía 15 años y posteriormente firmó un contrato como Homegrown Player con LAFC, un reconocimiento reservado para los talentos más importantes surgidos de la cantera angelina.

Sin embargo, cuando parecía que su camino natural estaba encaminado hacia la MLS, el defensor tomó una decisión que cambió el rumbo de su carrera. Con raíces familiares en México, eligió dejar atrás el proyecto estadounidense para integrarse a Chivas y buscar una oportunidad dentro de una de las instituciones más exigentes del país. La apuesta no tardó en dar resultados, ya que rápidamente se ganó la confianza de entrenadores y compañeros dentro de Verde Valle.

Durante el Clausura 2026 fue uno de los líderes de la Sub-21 campeona, portando el gafete de capitán en distintos encuentros y convirtiéndose en una referencia dentro del vestidor. Más allá de sus cualidades futbolísticas, su personalidad y capacidad para asumir responsabilidades llamaron la atención dentro del club, algo poco habitual para un jugador que apenas llevaba poco más de un año en la institución.

En lo deportivo, Rosales reúne varias características que encajan con el futbol moderno. Destaca por su capacidad para salir jugando desde el fondo, su inteligencia para ocupar espacios defensivos, su fortaleza en los duelos individuales y su versatilidad para desempeñarse en diferentes posiciones de la zaga. Además, su perfil derecho le permite adaptarse tanto a una línea de cuatro defensores como a una línea de tres centrales.

(Imagen generada con IA Chat GPT)

¿El futuro defensor central de Gabriel Milito?

Todas estas condiciones podrían acercarlo cada vez más al radar de Gabriel Milito. El técnico argentino suele exigir defensores con buen manejo de balón y personalidad para iniciar la construcción desde la primera línea, aspectos que forman parte del repertorio del mexicoestadounidense. No es casualidad que dentro de la institución sea considerado uno de los proyectos defensivos más interesantes de su generación.

Todavía queda camino por recorrer antes de verlo consolidado en el primer equipo, pero Diego Rosales ya ha dado pasos importantes desde su llegada a Guadalajara. Después de renunciar a una ruta que parecía conducirlo al futbol estadounidense, eligió vestir la camiseta rojiblanca y hoy se ha convertido en uno de los nombres que la afición debe seguir de cerca dentro de las Fuerzas Básicas de Chivas.