Analizamos el rendimiento del Guadalajara en su presentación en el torneo local en donde cayeron frente a los Diablos Rojos en el Estadio Akron.

Chivas debutó en el Apertura 2026 con una derrota en el duelo frente al Toluca en la cancha del Estadio Akron, en un partido plagado de la polémica por el trabajo arbitral; sin embargo, un club como el Guadalajara debe sobreponerse a todo, incluso a esas adversidades, por lo que hay que destacar que hubo aspectos en los que falló el plantel rojiblanco.

Bajo nivel físico y futbolístico

Es evidente de que al ser la jornada 1, los jugadores están lejos de estar en su mejor versión física y futbolística; sin embargo, el Guadalajara fue incapaz de agobiar, de agotar a su adversario como lo venían haciendo en el semestre anterior, situación que le benefició a los Diablos Rojos.

Daniel Quintero seguro odia a Chivas

Es cierto que el arbitraje de Daniel Quintero fue blanco de críticas no solo por el penalti o hasta la expulsión de Ángel Sepúlveda, sino por todas las jugadas divididas en donde en muy pocas ocasiones marcó las infracciones de los escarlatas, incluso inventándose que la falta la ocasionó algún futbolista del Rebaño.

Para prueba, la amonestación del Piojo Alvarado, quien unos segundos antes recibió una falta descarada en el centro del campo y el silbante prefirió seguir jugando. Cuando el 25 rojiblanco se la cobró, paró el partido y hasta amonestó.

Daniel Quintero en partido de Chivas con Toluca (IMAGO 7)

Poca contundencia

Pese a que el Toluca se impuso en el marcador, la realidad es que, incluso abajo en el marcador, Chivas dominó sobre el terreno de juego, inclusive jugando con 10 hombres tras la expulsión del Cuate. Sin embargo, lo preocupante es la poca capacidad de definición de varios jugadores.

Roberto Alvarado perdonó a los escarlatas en un remate de cabeza prácticamente en el área chica, enviando la redonda a la manos del portero Luis García de forma increíble.

La otra jugada que resultó fue una decepción fue un desborde del Piojo por la banda derecha, arrastrando el esférico durante casi medio campo, quitándose rivales de encima y poniendo una diagonal retrasada precisa, pero que Brian Gutiérrez golpeó terriblemente mal, enviando la pelota por encima de la portería.

Lo destacado del partido entre Chivas y Toluca

No todo fue malo pese a la derrota que sufrió el chiverío, ya que hubo futbolistas que demostraron que se mantienen en gran nivel futbolístico, en donde es digno de destacar al Tala Rangel, Roberto Alvarado, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Armando González.

Tala salvó en varias ocasiones la portería rojiblanca (IMAGO 7)

La calificación de cada jugador de Chivas contra Toluca