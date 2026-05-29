Si hay una herida que sigue abierta entre la afición de Chivas es todo lo ocurrido con el arbitraje durante la recta final del Clausura 2026. Especialmente en la semifinal de ida, el Guadalajara fue víctima de decisiones arbitrales muy polémicas que terminaron influyendo de manera importante en el desarrollo de la eliminatoria. Para muchos aficionados rojiblancos, aquellos errores no solo afectaron la posibilidad de llegar a la Final, sino también la lucha por el liderato anual y el premio económico de un millón de dólares correspondiente a la temporada 2025/2026.

Ahora, una publicación reciente parece respaldar esa percepción. El analista arbitral Juan Guzmán Gasso compartió este jueves un video con lo que considera los 10 errores arbitrales más graves de todo el Clausura 2026. Lo llamativo es que tres de esas jugadas tuvieron como protagonista al Guadalajara en calidad de perjudicado, reforzando la idea de que el arbitraje cometió fallas importantes en contra del Rebaño Sagrado durante momentos clave de la campaña.

Entre las acciones señaladas por Guzmán Gasso aparece la no expulsión de Rodrigo Aguirre durante el partido entre Tigres y Chivas, una decisión particularmente relevante porque el atacante terminó anotando un gol y participando directamente en otro poco después de la jugada polémica. También destacó el penal no señalado sobre Bryan González frente a Necaxa, una acción que terminó costándole puntos muy valiosos al Guadalajara tanto en la tabla semestral como en la acumulada de toda la temporada.

Por último, el especialista calificó como el error más grave de todo el torneo la polémica jugada de la semifinal de ida ante Cruz Azul. En realidad, se trató de dos errores consecutivos en una misma acción: la no expulsión de Christian Ebere tras la dura entrada sobre Diego Campillo y el penal posteriormente señalado a favor de La Máquina, mismo que terminó cobrando el propio futbolista nigeriano. De esta forma, tres de los diez errores más importantes del Clausura 2026 habrían afectado directamente a Chivas, incluyendo el que Guzmán Gasso considera el más grave de todos.

Estos errores arbitrales le habrían costado un millón de dólares y el pase a la Final a Chivas

Aunque es imposible saber con certeza qué habría sucedido si esas decisiones se hubieran tomado correctamente, lo que sí parece claro es que tuvieron consecuencias importantes para el Guadalajara. Si el penal sobre Bryan González frente a Necaxa se hubiera señalado y convertido en gol, Chivas habría tenido una oportunidad real de terminar como líder de la tabla anual y quedarse con el premio económico de un millón de dólares. Además, en la semifinal, la expulsión de Christian Ebere habría cambiado por completo el desarrollo del encuentro, evitando tanto el penal posterior como la presencia del atacante en el partido de vuelta, un escenario que pudo modificar significativamente la eliminatoria.