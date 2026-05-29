La directiva de Chivas lleva ya varias semanas trabajando en la planeación del Apertura 2026, analizando altas y bajas en un mercado de verano que promete ser muy movido para el Guadalajara. Entre los nombres que más fuerza habían tomado en el entorno rojiblanco destacaba el de Denzell García, mediocampista de FC Juárez que para muchos aficionados apuntaba a convertirse en el gran fichaje bomba del Rebaño Sagrado para el próximo torneo. Sin embargo, todo indica que esa posibilidad se ha venido abajo.

De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, sí existió interés real de Chivas por incorporar a García e incluso hubo acercamientos con la directiva fronteriza para conocer las condiciones de una posible negociación. No obstante, aunque el perfil del futbolista agradaba tanto a la dirección deportiva como al cuerpo técnico, la directiva rojiblanca habría tomado la decisión de descartar definitivamente la operación.

Aunque el comunicador no detalló las razones exactas por las que el fichaje terminó por enfriarse, una de las explicaciones más lógicas apunta al elevado costo de la transferencia. Diversos reportes señalaron que FC Juárez habría tasado a Denzell García en alrededor de 10 millones de dólares, una cifra considerable para un jugador que, pese a su calidad y potencial, se desempeña en una posición que actualmente no parece ser una prioridad para reforzar dentro del esquema de Gabriel Milito.

Y es que García se desempeña principalmente como mediocampista defensivo, una zona del campo donde Fernando González ha sido prácticamente inamovible durante el último año. Además, con el regreso de Luis Gabriel Rey al club, el Guadalajara tendría dos opciones confiables para cubrir esa función, por lo que la directiva y el cuerpo técnico habrían decidido enfocar sus recursos en otras necesidades más urgentes del plantel.

El fichaje de Kevin Castañeda sí está avanzado y solo afinan detalles

La situación es completamente distinta en el caso de Kevin Castañeda. El propio Jesús Bernal también señaló que la negociación por el mediocampista ofensivo de Xolos marcha por muy buen camino y se encuentra en una etapa avanzada. De hecho, las partes estarían definiendo únicamente detalles finales para cerrar la operación, incluyendo la posibilidad de que Chivas incorpore a algún futbolista que no entra en planes de Gabriel Milito como parte del acuerdo, con el objetivo de reducir la cantidad de dinero que tendría que desembolsar en efectivo por el jugador.