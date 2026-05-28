Antes de partir de vacaciones, el entrenador argentino habría dejado instrucciones precisas sobre el armado del plantel para el próximo Apertura 2026.

Con la culminación del Clausura 2026, la directiva de Chivas ha comenzado con la planificación del próximo torneo, en donde uno de los primeros aspectos a analizar es el tema de refuerzos y posibles salidas del plantel, situación que tendría presente Gabriel Milito.

El Guadalajara ha demostrado que ya cuenta con un plantel poderoso con el cual competirle de tú a tú a las potencias de la Liga MX, por lo que si desean competir por el título del balompié nacional es necesario mantener la base.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, aseguró que el entrenador argentino dejó la instrucción de que solamente le busquen refuerzos en caso de que uno de sus jugadores de peso salga del plantel en este mercado de fichajes.

“Guadalajara no es que necesite vender para hacerse de refuerzos, sino que sienten que están bien y con el proyecto que van encaminando, solamente hay necesidad de comprar siempre y cuando se vaya alguien de los que consideran columna vertebral.

“La indicación de Gabriel Milito es si se va alguien de una posición de columna vertebral importante, que sea determinante en su esquema. Si se va Tiba Sepúlveda o Miguel Tapias, sienten que ahí tienen la solución. Le van a dar proyección a la gente en zona baja”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.