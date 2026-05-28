El presidente del Guadalajara tiene claro su objetivo de cara a la Copa del Mundo, aunque no todo depende de él.

La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara ha trabajado de manera eficiente durante algunos torneos, por lo que muchos futbolistas están demostrando un gran nivel, lo que les ha abierto la puerta a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Eso ha disparado la preocupación de algunos aficionados que piensan que algunos de los futbolistas del Guadalajara puedan registrar una brillante Copa del Mundo y que eso ocasione que no regresen al redil para el próximo torneo.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el plan del chiverío es mantener su plantel intacto para el Apertura 2026, pese a que existen pretendientes para Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González.

“Hay aficionados que creen que Chivas, después de lo que logró, va a ser desmantelado porque viene la Copa del Mundo y podrán tener minutos jugadores como Raúl Rangel, Armando González y Brian Gutiérrez.

“Lo que sí dicen desde la directiva es que hay que tomar las cosas con calma. Chivas no se quiere desprender de estos jugadores. Chivas tiene como prioridad y como objetivo, tratar de mantener esta plantilla“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Es un hecho que se quedan en Chivas?

El mismo comunicador dejó en claro que no es seguro que los tres regresen al Guadalajara para el Apertura 2026, ya que dependerá del rendimiento que muestren en el Mundial, ya que si destacan, es probable que algún club de Europa sí lance alguna oferta que pueda satisfacer las expectativas de la directiva y sobre todo, del futbolista.

Encuesta ¿A cuál de los 5 seleccionados de Chivas deseas que se quede para el Apertura 2026? ¿A cuál de los 5 seleccionados de Chivas deseas que se quede para el Apertura 2026? Raúl Rangel Luis Romo Brian Gutiérrez Roberto Alvarado Armando González Ya votaron 2 hinchas

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.