Pese a que el Guadalajara no llegó a la Final de forma injusta, en el futbol mexicano están conscientes de que en el Rebaño estuvieron los mejores elementos de todo el semestre.

Chivas fue el mejor equipo de todo el Clausura 2026 y así lo demostró de principio a fin de la competencia; sin embargo, las cuestiones extracancha no se pudo avanzar a la Final del futbol mexicano, quedando eliminado por Cruz Azul, quien a la postre resultó campeón.

Sin embargo, en la Liga MX saben que el Guadalajara no solamente brilló a nivel colectivo, sino que también a nivel individual muchos futbolistas alcanzaron altísimos niveles que les permitió brillar y hasta subirse a la Copa del Mundo.

Es por eso que se abrieron las votaciones para elegir al mejor futbolista del Clausura 2026, en donde se nominaron a siete jugadores del chiverío, siendo el club con más elementos en dicha terna, superando inclusive a los de La Máquina.

En dicha votación que se abrió al público, se nominaron a 21 futbolistas de todo el futbol mexicano, en donde aparecen elementos de Chivas, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pachuca, América, Pumas y Atlético de San Luis.

¿Quiénes son los jugadores nominados de Chivas?

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Santiago Sandoval

Yael Padilla

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.