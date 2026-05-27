Chivas alinea qué tipo de plantilla quiere tener para el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, confirman que Miguel Tapias no entra en planes para Gabriel Milito.

A falta de 19 días para que Chivas regrese a las actividades para el comienzo de la pretemporada para el Apertura 2026, la directiva rojiblanca analiza posibles altas y bajas para el siguiente torneo. Mientras se habla de la posible llegada de Denzell García y de utilizar a Érick Gutiérrez como moneda de cambio, reportan que el Guadalajara le comunicó a Miguel Tapias que no entra en planes y fue colocado en la lista de la ventana de transferencia.

A lo largo de la temporada 2025-2026 el entrenador argentino se ha destacado por darle oportunidad a todos los jugadores. Sin embargo, con el correr de los partidos comenzó a confiar en una serie de jugadores que le han dado diferentes respuestas que iban a gusto con lo que pretendía al momento de defender.

Miguel Tapias fue un futbolista que Gabriel Milito utilizó con regularidad en el Apertura 2025, pero que en el Clausura 2026 prefirió dejarlo a un lado para poner en su posición a Bryan González cuando Daniel Aguirre se encontraba lesionado. Cabe destacar que a diferencia de Érick Gutiérrez, el defensa era parte de la plantilla que fue en busca de la 13 y que entraba en determinados momentos a jugar.

Miguel Tapias no entra en planes en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en el último semestre Quiero TV dio a conocer que el Guadalajara le comunicó que no entra en planes para el siguiente campeonato. “Miguel Tapias fue notificado que NO entra en planes del técnico Gabriel Milito para el próximo torneo por lo que se le buscará acomodo en este mercado de fichajes”, reportaron esta mañana. De esta manera, sería el primer jugador que fue informado que no es tenido en cuenta por el técnico argentino. No hay que olvidarse que ayer Futboltuber reveló que le comunicaron que estaba colocado en lista de transferibles, pero que seguía en el equipo.

¿Qué motiva la decisión de Chivas con Miguel Tapias?

El primer motivo para que Chivas tome esta decisión es que en la temporada 2025-2026 solamente sumó 692 minutos de 3870 minutos posibles teniendo en cuenta los 43 partidos que se disputaron en el Apertura 2025, Leagues Cup 2025 y Clausura 2026. La otra razón es que Gabriel Milito decidió que sea la tercera opción cuando decidió poner ante Cruz Azul a Fernando González y a Bryan González como stopper por izquierda.