Chivas busca la forma de destrabar la salida de Érick Gutiérrez y revelan el nuevo plan de la directiva con el mediocampista.

Uno de los jugadores experimentados que Gabriel Milito decidió cepillar para el Clausura 2026 y generó polémica es sin duda Érick Gutiérrez. De cara al inicio del Apertura 2026 revelaron que la directiva decidió que ante un mercado de pases más largo la idea es que Guti sea utilizado como moneda de cambio ya que no le puede sacar una gran cantidad de dinero. ¿Será la llave para destrabar la llegada de Denzell García?

No hay dudas de que el mediocampista formado en Pachuca fue una contratación que rompió el mercado de pases para el Apertura 2023. Sin embargo, no terminó de marcar la diferencia en un Rebaño Sagrado que siempre quedó lejos de los primeros puestos.

Tras el primer campeonato de Chivas con Gabriel Milito, Érick Gutiérrez quedó colgado y la directiva decidió respaldar la decisión del entrenador. Tras el Clausura 2026, César Huerta reveló que el nuevo plan de la directiva es utilizarlo como moneda de cambio ya que le queda un año de contrato.

Érick Gutiérrez no entra en los planes de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“El plan de Chivas con Érick Gutiérrez es un poco distinto al que tenía hace seis meses. (…) En aquel momento el Guadalajara estaba condenado. No tenía para dónde moverse (por el poco tiempo que tenía). Ahora estamos ante un mercado de dos meses, muy largo. Un mercado que se puede estudiar con mucha calma y en el que se sí se pueda aspirar a vender”, reveló el periodista de Diario AS.

Y agregó: “¿Qué quiere el Guadalajara? Hoy el plan de la directiva del Guadalajara es utilizar a Érick Gutiérrez como una moneda de cambio, salvo que lo finiquitaran. Es lo que pretende Guadalajara”. En el mismo reporte se señala que no es una tarea sencilla ya que tienen que encontrar a un equipo que esté dispuesto a pagarle un sueldo a un jugador que va a llegar con seis meses de inactividad.

Datos tomados por Transfermartk. (Imagen generada por Google Geminis.)

¿Denzell García por Érick Gutiérrez y Gilberto Sepúlveda?

Como se sabe, el Guadalajara busca cerrar el fichaje de Denzell García para el Apertura 2026 y se afirmó que la directiva rojiblanca estaría poniendo como parte de pago a Gilberto Sepúlveda. La gran pregunta es si el Rebaño Sagrado pone a Érick Gutiérrez como parte de la negociación para hacerse de los servicios del mediocampista de FC Juárez.