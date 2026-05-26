Jordan Carrillo es una de las opciones de refuerzos para Chivas, y un mensaje de Diego Campillo reencendió los rumores.

Chivas ya trabaja en la planeación del plantel de cara al Apertura 2026, y poco a poco empiezan a surgir nombres que ilusionan tanto a la directiva como a la afición rojiblanca. Uno de los futbolistas que más fuerte ha comenzado a sonar alrededor del Guadalajara es Jordan Carrillo, jugador que militó en Pumas en el último año, aunque su carta todavía pertenece a Santos Laguna.

Jordan Carrillo está en la mira de Chivas.

Ahora, los rumores alrededor de un posible fichaje volvieron a encenderse gracias a un mensaje de Diego Campillo hacia Jordan Carrillo en redes sociales. Aunque la publicación no tenía relación directa con negociaciones o transferencias, sino que simplemente Campillo felicitaba y reconocía el gran nivel mostrado por Carrillo cuando anotó su doblete ante Santos, el gesto bastó para que muchos aficionados rojiblancos comenzaran a ilusionarse con verlo vestido de Chivas próximamente.

De momento no existen reportes sólidos sobre negociaciones formales entre Chivas y Santos Laguna por el mediocampista mexicano. Sin embargo, el hecho de que Jordan Carrillo tenga buena relación con varios jugadores actuales del Guadalajara podría influir positivamente en caso de que aparezca una oferta rojiblanca. Además, Santos tendría intención de venderlo en este mercado de fichajes, situación que podría abrir la puerta para que varios clubes busquen hacerse de sus servicios.

Por ahora, solamente queda esperar para conocer cuál será el verdadero plan del Guadalajara en este mercado de verano, no solo con Jordan Carrillo, sino con todos los posibles refuerzos. Y es que, aunque parece lógico pensar que Chivas buscará fortalecer el plantel considerando que en los próximos semestres tendrá una carga importante de partidos, tampoco puede olvidarse que Gabriel Milito aseguró hace unas semanas que considera suficiente al grupo actual si se mantiene completo.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Jordan Carrillo?

El crecimiento futbolístico de Jordan Carrillo durante el último año en Pumas no solo elevó su protagonismo dentro de la Liga MX, sino también su valor en el mercado. Actualmente, el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en aproximadamente ocho millones de dólares, cifra que probablemente Santos Laguna tomaría como referencia para negociar una posible venta en este mercado de verano.