El conjunto de las Águilas ya tendría en la mira a Hugo Camberos como posible refuerzo para el Torneo Apertura 2026 y su llegada podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del mercado.

El nombre de Hugo Camberos ha comenzado a generar ruido rumbo al mercado de fichajes del Torneo Apertura 2026, luego de que el diario Marca revelara que el joven atacante del Club Deportivo Guadalajara sería uno de los futbolistas que interesan en el América.

A sus apenas 19 años, Hugo Camberos es considerado una de las joyas de la cantera tapatía gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para jugar por ambos costados del ataque.

De acuerdo con distintos reportes, en Coapa ven al atacante mexicano como un futbolista con enorme proyección a futuro y capaz de encajar en el esquema de André Jardine.

Sin embargo, desde el Rebaño Sagrado no contemplarían desprenderse del futbolista, pues la directiva rojiblanca considera a Hugo Camberos una pieza importante para el futuro del equipo.

Hugo Camberos sería objeto del deseo del América.

¿En cuánto podría vender Chivas a Hugo Camberos?

En caso de que una eventual negociación llegara a concretarse, el Club Deportivo Guadalajara podría recibir una importante cantidad de dinero por la venta de Hugo Camberos, pue de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt tiene un valor de mercado de 3.4 millones de euros.