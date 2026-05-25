Chivas llegó a presumir a Rodolfo Pizarro como una de sus máximas figuras

Rodolfo Pizarro llegó a ser uno de los futbolistas mexicanos más cotizados durante su etapa con el Club Deportivo Guadalajara. El mediocampista ofensivo vivió algunos de los mejores años de su carrera con el Rebaño Sagrado, equipo con el que conquistó títulos y se convirtió en pieza clave dentro del esquema de Matías Almeyda.

De acuerdo con Transfermarkt, durante su paso por Chivas alcanzó un valor de mercado de 5 millones de euros, cifra que reflejaba el gran momento futbolístico que atravesaba en aquel entonces.

El nivel mostrado por Rodolfo Pizarro en el Club Deportivo Guadalajara lo colocó rápidamente como uno de los jugadores mexicanos más atractivos de la Liga MX; sin embargo, su nivel ha venido a la baja desde que se marchó de Verde Valle, por ello su valor redució.

Rodolfo Pizarro ya bajó considerablemente su valor.

¿Cuál es valor actual de Rolfo Pizarro?

De acuerdo con Transfermarkt, el actual valor de Rodolfo Pizarro es de apenas 800 mil euros, una cifra muy lejana a los 5 millones que llegó a registrar cuando defendía la camiseta de Chivas.

La diferencia refleja el complicado momento futbolístico que ha vivido en las últimas temporadas, marcado por lesiones, irregularidad y menor protagonismo dentro de los equipos donde ha militado.