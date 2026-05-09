Este viernes 8 de mayo, Chivas celebró 120 años desde su fundación, motivo por el cual aficionados, exjugadores e incluso otros equipos dedicaron distintos mensajes para felicitar al Guadalajara por una fecha tan especial. Sin embargo, entre todas las publicaciones que aparecieron a lo largo del día, hubo una que llamó especialmente la atención y que rápidamente generó conversación entre los seguidores rojiblancos.

Se trató de Rodolfo Pizarro, uno de los futbolistas más queridos por la afición durante la etapa dorada de Matías Almeyda y multicampeón con el Rebaño Sagrado. A través de sus redes sociales, el mediocampista publicó una imagen donde aparece con la camiseta de Chivas, celebrando el título del Clausura 2017 junto a la afición rojiblanca, acompañando la fotografía con el mensaje: “Felices 120 años de grandeza”.

La publicación provocó inmediatamente una enorme cantidad de reacciones positivas de parte de los aficionados rojiblancos, quienes comenzaron a pedir el regreso de Pizarro para una última etapa con el Guadalajara o simplemente aprovecharon para recordar el cariño y la identificación que mostraba con el club durante su paso por Verde Valle. Sin embargo, muchos seguidores también recordaron la mala relación que actualmente existiría entre el jugador y Amaury Vergara.

Y es que Rodolfo Pizarro fue uno de los futbolistas que más se manifestó inconforme después de que, según distintos reportes, la directiva rojiblanca no les pagara ciertos bonos prometidos tras conquistar la Copa MX, la Liga MX y la Concachampions durante la era de Matías Almeyda. Esa situación terminó desgastando completamente la relación entre ambas partes y provocó que el mediocampista abandonara el club en medio de un ambiente bastante tenso.

Rodolfo Pizarro no tiene planes de salir de FC Juárez y está en el cierre de su carrera

Por ahora, Rodolfo Pizarro sigue siendo una pieza importante dentro del FC Juárez, equipo del que no parece tener intenciones de salir en el corto plazo. Además, a sus 32 años, el mediocampista mexicano ya se encuentra en la etapa final de su carrera profesional, por lo que luce poco probable que la directiva de Chivas considere seriamente apostar por él desde el aspecto deportivo, independientemente de las polémicas o de la buena relación que todavía mantiene con gran parte de la afición rojiblanca.