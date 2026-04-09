Las Chivas de Guadalajara se mantienen en lo más alto de la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX, con cuatro unidades de ventaja sobre su más inmediato perseguidor: Cruz Azul. El Rebaño Sagrado se enfrentará este sábado a Tigres UANL en el Volcán, ante un rival que necesita los tres puntos para mantenerse en puestos de clasificación a la Liguilla.

Oso González no se conforma con lo hecho por Chivas

Fernando González, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, ha destacado el sólido presente de su equipo como líder del Clausura 2026, reconociendo que se han convertido en el rival a vencer dentro de la Liga MX. El Oso afirmó: “Hemos dado ese paso, hemos dado esa cara al club también, hemos demostrado partido a partido”, refiriéndose al trabajo constante del equipo. Aunque califica que el semestre actual es “de ensueño”, también advierte: “No podemos bajar los brazos, no podemos conformarnos con lo que hemos hecho. Nosotros tenemos que dar siempre la mejor versión”, dijo en la previa al duelo ante Tigres UANL.

Buscan a Almeyda en la Liga MX

Matías Almeyda, considerado uno de los directores técnicos históricos de las Chivas por sus títulos obtenidos, se encuentra nuevamente en el radar del futbol mexicano tras su reciente salida del Sevilla. El estratega argentino fue despedido tras perder 15 de 32 partidos y ante ese escenario, fuentes desde Europa señalan que tanto Rayados de Monterrey como el Club América están interesados en contratarlo; Monterrey le ofrecería un salario similar al que percibía en el conjunto andaluz, mientras que el interés de las Águilas surge ante la “inminente salida de André Jardine”. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el equipo regiomontano busca al Pelado”, pues ya lo habían contactado previamente tras su paso por el AEK Atenas.

Rodolfo Pizarro no se olvida de Chivas

Rodolfo Pizarro recordó con profunda emoción su paso por el Guadalajara, describiendo la experiencia como “algo único, inexplicable”. El actual mediocampista de FC Juárez resaltó la magnitud de la institución tapatía al afirmar que “es otra cosa el estar en Chivas… la grandeza que significa Chivas”, destacando especialmente el apoyo incondicional de la afición en los aeropuertos. Finalmente, el jugador confesó que no deseaba abandonar el club en 2018: “estaba muy a gusto en Chivas, estaba en mi mejor momento… y yo decía que no me quería ir a otro lado, a menos que fuera Europa”; sin embargo, su salida se precipitó debido a una crisis económica de la directiva y su participación en protestas por la falta de pago de premios tras el doblete de 2017.

Intercambio de marcas entre Chivas y Pumas

De cara al Apertura 2026 de la Liga MX, reportes aseguran que habrá un intercambio de patrocinadores entre Chivas y Pumas, motivado por el interés de Nike en vestir al Guadalajara tras haber perdido previamente el contrato del Club América ante Adidas. Como consecuencia de esta estrategia, la marca estadounidense dejará de patrocinar a los universitarios después de 12 años para centrar sus recursos en el Rebaño Sagrado, mientras que Puma, marca que actualmente viste a los rojiblancos, regresará a patrocinar al conjunto de la UNAM. Aunque diversos reportes confirman este cambio, el Club Guadalajara no ha realizado un anuncio oficial debido a que su contrato vigente con Puma se mantiene activo hasta el mes de junio.