El Clausura 2026 está por entrar a la recta final, por lo que con ello comenzarán los rumores sobre movimientos de jugadores y hasta de patrocinadores en diversos clubes de la Liga MX, en donde evidentemente los reflectores estarán puestos en lo que haga Chivas en las próximas semanas.

Independientemente de que el Guadalajara es el primer equipo calificado a la Liguilla del futbol mexicano, los rumores comienzan a azotar al conjunto rojiblanco, en donde el diario Récord habría confirmado que se suscitará un “intercambio” entre el Rebaño y Pumas en las próximas semanas.

El director de dicho medio de comunicación, Carlos Ponce de León, escribió en su columna que es un hecho de que la escuadra universitaria ya no será patrocinada por Nike, quien dejará de invertir en los auriazules para poder vestir al chiverío a partir del verano, por lo que Puma habría llegado a un acuerdo para ser el nuevo socio de los felinos.

“Me revelaron que aquello que era rumor de redes sociales, ya se confirmó: Pumas cambiará de marca en el uniforme, Nike los dejará tras 12 largos años. ¿Por? A la marca estadounidense le dolió mucho perder al América por Adidas, así que centró todos sus recursos por el siguiente mejor jersey en el mercado mexicano, el de Chivas.

“El tremendo esfuerzo de ganar al Guadalajara requería desprenderse de la inversión en el conjunto del Pedregal, así que no les interesó renovar, y así lograron convertirse en el proveedor del jersey rojiblanco desde este verano.

“Ante el movimiento, la marca que estaba al acecho fue la que perdió justamente al Rebaño: Puma, que ya vistió a Universidad de 2009 a 2014″, reveló el comunicador en su columna.

¿Por qué no se ha confirmado la llegada de Nike a Chivas?

Debido a que el contrato que tiene el Guadalajara con Puma se mantiene vigente hasta este mes de junio, la escuadra tapatía tiene prohibido dar indicios del cambio de patrocinador, por lo que todo se mantiene como un secreto a voces pese a que la llegada de Nike se ha confirmado por diversos comunicadores.