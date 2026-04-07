Chivas es el mejor club de toda la Liga MX y así lo sigue demostrando jornada a jornada durante este Clausura 2026, por lo que han surgido reportes de interés de varios clubes en algunos de los jugadores rojiblancos, en donde el más reciente ha surgido desde Copenhague.

En las semanas recientes ha surgido el rumor de que la escuadra de Dinamarca estaría interesado en hacerse de los servicios de cuatro futbolistas del Guadalajara, aunque solamente se trataría de un seguimiento según las primeras versiones que han surgido.

La escuadra europea estaría siguiendo los pasos de Raúl Rangel, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado; sin embargo, el comunicador de As México, César Huerta, ha revelado que el aspecto económico es el principal factor por el que no existiría negociación entre directivas.

Por si fuera poco, dicho reportero ha afirmado que desde el chiverío le han confirmado que no ha habido ningún tipo de acercamiento por algún jugador rojiblanco, por lo que descartó que se puedan concretar las salidas de estos futbolistas en el próximo mercado de fichajes, al menos con destino a Copenhague.

“Cuando haya algo de esto les platico. No hay nada, por Dios. Copenhague no tiene para pagar las cantidades que se piden por futbolistas como estos. No hay nada, nada y nada. Ni ha habido nada con el Copenhague en el pasado y lo acabo de preguntar con gente de Chivas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto cuesta cada jugador de Chivas que se ha vinculado con el Copenhague?