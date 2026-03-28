Todo está listo para una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, así que en la previa del entrenamiento de este sábado, Diego Campilloatendió a los medios y dejó un contundente mensaje.

El defensor mexicano no considera este partido como revancha luego de que el Club Deportivo Guadalajara derrotara 1-2 a los Rojinegros en la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026, pero sí jugarán al máximo para no perder ante el odiado rival.

“No creo que sea revancha, pero sí se juega a tope. Un clásico siempre tiene un sabor especial, sea amistoso o de liga”.

“Creo que el grupo viene preparado para este partido, sabemos a lo que venimos, que es a ganar, a competir. Nos sentimos bien”, agregó.

Asimismo, el canterano del Rebaño Sagrado valoró el apoyo de la afición en territorio estadounidense, por lo que esto representa una gran motivación para el equipo dirigido por Gabriel Milito.

“Se hacen ver desde el hotel, desde el aeropuerto. Se siente bonito saber que hay gente acá que nos apoya y no los vamos a defraudar. Mañana vamos a ir con todo”, finalizó.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver el Clásico Tapatío?

El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en la cancha del BMO Stadium, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN y ViX.