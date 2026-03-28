La reciente renovación de Daniel Aguirre con Chivas hasta el 2030 no solo asegura su continuidad en el proyecto de Javier Mier, sino que también vino acompañada de un importante incremento en su valor de mercado.

El mediocampista mexicano ha sido uno de los jugadores más destacados del cuadro rojiblanco durante el Torneo Clausura 2026, lo que terminó por reflejarse en la nueva actualización de Tranfermarkt.

Antes de firmar su nuevo contrato, el jugador de 26 años de edad tenía un valor estimado de 500 mil euros, no obstante, tras su renovación y el rendimiento mostrado en la presente campaña del futbol mexicano, su precio se triplicó, alcanzando ahora los 1.5 millones de euros.

Cabe mencionar que el aumento en su valor no es ninguna casualidad, pues Daniel Aguirre ha logrado consolidarse como una pieza clave en el esquema del Rebaño Sagrado, mostrando regularidad, compromiso y un nivel competitivo.

Daniel Aguirre renovó su contrato con Chivas hasta el 2030.

Además, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ha dejado claro con esta renovación que confía plenamente en su proyección a largo plazo. Y es que amarrarlo hasta el 2030 no solo los protege ante posibles intereses de otros equipos, sino que también refuerza la idea de construir una base sólida con talento joven y en desarrollo.

¿Qué números tiene Daniel Aguirre en el Torneo Clausura 2026?

Después de 12 fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, Daniel Aguirre suma 944 minutos disputados, divididos en 11 compromisos, todos ellos como titular, además de dos goles, los cuales fueron contra Pachuca y Atlético de San Luis.