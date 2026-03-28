Como Javier Aguirre sigue sin tener claro su once titular de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, en entrevista con FOX, Ignacio Ambriz dio a conocer su cuadro estelar si él fuera el entrenador del TRI, el cual tendría dos jugadores del Club Deportivo Guadalajara.

El entrenador de 61 años de edad consideraría en su once estelar a Raúl “Tala” Rangel, pues lo ve en mejor momento que el resto de los porteros mexicanos, así como a Roberto “Piojo” Alvarado, aunque de pierna cambiado debido a que así lo utilizaba en Querétaro.

Para “Nacho” Ambriz, sin contar con los que actualmente están lesionados, el once titular del representativo azteca para la Copa del Mundo tendría que ser el siguiente.

Raúl “Tala” Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erick Sánchez, Erik Lira, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Cabe mencionar que además del “Tala” Rangel y Roberto Alvarado; Ignacio Ambriz también consideró a Orbelín Pineda, uno de los jugadores más queridos de la afición de Chivas en los últimos años.

¿Qué viene para la Selección Mexicana previo al Mundial de 2026?

Lo que viene para la Selección Mexicana previo al Mundial de 2026 es el partido ante su similar de Portugal, a disputarse este sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el martes 31 se medirán en Estados Unidos a la Selección de Bélgica.